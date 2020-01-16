聲寶集團旗下聲寶、瑞智精密、東源物流、盛寶建設及頑味國際餐飲五家公司今(16)日舉辦集團旺年會，席開130桌，總獎金700萬～800萬元。最大獎金是現金獎10萬元，聲寶集團總裁兼聲寶、瑞智董事長陳盛沺變裝為機師，宣示帶領聲寶集團旗下聲寶及瑞智等公司今年業績年成長一成。

陳盛沺受訪表示，聲寶去年獲利一半來自業外，聲寶冰箱銷售很好，今年會加強空調、洗衣機，還要引進空氣清淨機及除濕機等新產品，今年希望業績成長一成，希望利潤也要等幅成長。瑞智去年受中美貿易戰影響，引起空調壓縮機業者拚價格。聲寶及瑞智兩公司今年要提升空調銷售，從強化產品，降低成本及價格具競爭力等方面著手。

聲寶總經理許經朝指出，聲寶去年12月合併營收成長原因是合展及個展促銷活動，去年12月冰箱及洗衣機年成長一成多，今年1月雖因過年早，工作天數減少7天，延續年前銷售旺季，選舉過後，量販通路及經銷通路銷售買氣都成長，洗衣機、冰箱及電視都成長，1月營收會比去年同期好，2月營收也會比去年同期好，第一季業績比去年同期成長10％。

瑞智副董事長劉金錫表示，瑞智當初考量人外在，寵物在家不需要空調全開，以涼床概念開發寵物空調，也可以當作個人空調及迷你除濕機，寵物空調是瑞智第一次跨到終端產品，預計下半年推出具有節能功能的寵物空調，分成中小型及大型2種寵兒空調。今年預計銷售2萬台。市場類似產品售價2萬元，瑞智預計下半年推出，初期在台灣、日本、香港、大陸及東南亞銷售，歐洲亦有廠商詢問。國內由聲寶負責銷售，國外家電客戶高達148家，會掛上國外客戶品牌販售。

陳盛沺表示，寵物空調售價會參考市場價格做調整，做得好的話，寵物空調產品也會多樣化，對瑞智及聲寶今年業績小有貢獻。

劉金錫指出，瑞智今年成長動能是加大力道提高變頻佔銷售量從去年15％提高至25％，大陸去年12月31日公布國家標準，7月1日開始實施，變頻空調比重會增加，東南亞及印度變頻空調比重也增加，台灣變頻空調佔比高達七成至八成，所有資源都朝變頻空調傾斜。去年開始對應中美貿易戰，在觀音廠增加1條2百萬條生產線，目前單班生產。瑞智評估未來五年，兩岸生產成本相當，屆時會在桃園觀音廠再新增1條年產2百萬台生產線，2條產線年產4百萬台壓縮機。

劉金錫指出，瑞智預估今年變頻空調銷售提高，空調產業景氣循環會從今年下半年回升，瑞智今年銷售目標1,960萬台，挑戰2,000萬台，再創史上新高。瑞智預估，2020年底累積銷售台數可達2億台。

(工商 )