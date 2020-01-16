中美簽定第一階段貿易協議，全球頭兩大經濟體纏鬥2年的關稅戰暫時休兵，紓緩對全球經濟的威脅，15日（周三）美股3大指數齊揚，道瓊指數首度收在29,000點之上，標普指數也刷新收盤高點。

周三道瓊工業指數收漲0.31％，報29,030.22點，收盤指數首見越過29,000點大關。標普500指數收漲0.19％，以3,289.3點作收，同樣改寫收盤新高。那斯達克指數收漲0.08％，收在9,258.70點，與13日觸抵的歷史高點只差0.2％。

道指在10日盤中一度飛越29,000點，可惜之後又拉回，15日終於穩穩收在29,000點之上，距離去年11月達成28,000點里程碑，僅僅相隔40個交易日。

這也是繼從25,000點攻上26,000點之後，道指最快跨過千點的紀錄。道指於2018年1月站上26,000點，由25,000點飛奔到此一關卡，僅花了8個交易日。

美股3大指數齊奏凱歌，惟費城半導體指數獨憔悴，收跌1.19％，旗下30支成分股幾乎全黑。費半指數周三收跌有2大主因，一是川普政府加大封殺華為的力度，擬擴大美企供貨華為的禁令；另一是美國施壓全球晶圓代工龍頭台積電赴美設廠。

紐約斯巴達資本證券（Spartan Capital Securities）首席市場策略師卡迪羅（Peter Cardillo）指出：「從心理角度來看，中美簽貿易協議無疑讓市場大大鬆了一口氣。縱有企業高管持懷疑態度，但仍有助於資本投資，這可是近幾年來經濟缺失的最重大環節。」

(工商 )