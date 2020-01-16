《綜藝新時代》近日到西門町錄影，遊戲單元「吃吃的畫」道具結合在地街頭塗鴉，直接用噴漆作畫，尋找美食的過程，鮪魚一直不斷說出許多美食，熟門熟路的樣子讓阿達現場爆她料，「鮪魚交過6個西門町男友。」她一聽連忙大聲否認，叫阿達不要亂講，觀眾會認真，二人鬥嘴模樣笑翻全場。

第一次來到節目的民視八點檔小童星王宥謙，因長相太可愛，加上個性乖巧，讓籃籃、鮪魚母愛大爆發，錄影從頭到尾牽著他，二人還會餵他吃東西，張立東見狀大開玩笑：「他不像來錄影，倒像來度假，還有二個美女相伴，大家都好羨慕他。」最後更直接尊稱他「謙哥」，現場笑料不斷。

籃籃、鮪魚母愛大爆發。（民視提供）

而在「網美跳一波」遊戲，相機拍下藝人跳「石頭路地墊」，痛徹心扉的表情，沒想到因籃籃拉衣服被製作單位判作弊，浩子提出各派一人出來PK的建議，沒想到害到自己，痛怕了的大家全都推他出馬，浩子只好與籃籃再跳一次，二人痛得臉部像抽筋，阿翔、阿達更現場當起名醫。

(中時 )