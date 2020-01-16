20200113中天新聞 韓粉再提驗票！ 選後「嘸離開」...互相加油打氣

2020大選結束，話題仍不斷延燒，資深媒體人唐湘龍今(16日)更在主持節目中爆料他的一位大學教授友人把自己的寶貝女兒趕出去了，令陳鳳馨聽完瞪大眼睛不敢置信，還問了一句「女兒也在媒體圈嗎？」唐湘龍並沒有正面回答，僅稱「我不說了啦」。

唐湘龍在節目中自爆有位他非常看好、某青壯派大學教授朋友，已經把女兒趕出去了，不過他不方便說是誰，搞不好有人認識。唐湘龍說這位友人的女兒，前2年剛從大學畢業，夫婦倆為了女兒工作方便，所以買了房子給女兒住。

不過此時陳鳳馨好奇提問：「女兒也在媒體圈嗎？」唐湘龍則明顯不願回答，接著透露這位友人一氣之下把房子收回來，要女兒搬出去住，自己找房子去！

此外，唐湘龍也談到有些聽眾朋友質疑為何他選前認為韓國瑜將勝選，是不是在騙大家？他否認並稱自己當了大半年韓黑，到選前半個月是真心認為韓國瑜會有贏的機會，因為那個造勢場是他沒有看過的！但他與陳鳳馨也認為若不是造勢場這麼熱，蔡英文也拿不到817萬票。

(中時電子報)