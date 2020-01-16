高市春安工作起跑，高雄市長韓國瑜（中）今晚慰問第一線警察同仁。（柯宗緯攝）

高市春安工作起跑，高雄市長韓國瑜（右）今晚慰問第一線警察同仁，圖為高市警察局長李永癸（左）接下紅包。（柯宗緯攝）

高市春安工作起跑，高雄市長韓國瑜（右）今晚慰問第一線警察同仁，圖為三民二分局長黃文哲（左）接下紅包。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今晚慰問警察同仁，發放紅包給三民二分局長黃文哲（左）。（柯宗緯社

農曆春節即將到來，高市警局今晚起配合春節109年度加強重要節日安全維護工作（春安）為期15天。高雄市長韓國瑜晚間一連勤跑6個派出所及守望相助隊慰問第一線辛苦的警察、民防團體，並發放紅包祝賀。韓國瑜提到，警民合作守望相助的重要，「自己的城市，自己愛」，讓高雄更和諧、美好。

韓國瑜強調，民防、義警的重要，高市已成立守望相助隊474隊、隊員有1萬4826人，市府在109年也編列協勤誤餐會5439萬、團體保險費105萬、績優獎勵金245萬元，保障巡守隊員的安全。

韓國瑜提到，警民守望相助相當重要，去年協助破獲64件案件，像是毒品，需要警區、校區、社區等「三區合一」，來把毒品趕出去，抓這些毒販。

韓國瑜也肯定，警察局長李永癸對於這項業務非常用心，最後祝賀辛苦的警察同仁及義警新年快樂，希望新的一年民眾、警察彼此守望相助大家團結合作，讓高雄治安更好，讓人民居住更安全。

韓國瑜在發紅包時，也與警察同仁開玩笑寒暄幾句，對著頭髮多的人，笑說「可以分點頭髮給我」，對於警察年輕化，也相當驚訝「哇～這麼年輕！」

高市警方配合春節109年度加強重要節日安全維護工作為期15天，16日22時起至30日24時止實施。韓國瑜在1月16日晚上首站抵達三民二分局覺明所慰問，接著將前往寶獅里守望相助隊、寶安里守望相助隊、鳳山分局、協和里守望相助隊、過埤派出所。

(中時 )