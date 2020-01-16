王令麟加碼捐出兩條鯧魚。圖：東森提供

今年是東森購物的20週年，東森集團總裁王令麟將今年設定為東森的「感恩回饋之年」，回饋新北市民，結合新北市特色商圈、優質伴手禮廠商、觀光工廠與社會企業一同參與《新北♥幸福市集》活動，銷售所得20％回饋予真正弱勢團體，傳遞人情溫暖。

愛心義賣活動受到廣大新北市民熱烈回應，東森集團總裁王令麟將所得50萬，全數捐出給新北市社會局來扶弱助困，也再加碼捐出2,000條，在新年時節最熱銷的白鯧魚，給新北市地方的弱勢貧困家庭，希望替弱勢家庭的團圓飯桌上添道好菜。

新北市社會局長張錦麗致詞表示：「農曆年關將近，其實許多弱勢民眾、團體或族群在此時此刻正是最困難的時候，非常需要社會的支持及關懷。本次非常感謝、也非常感動東森購物投入大量的人力、物力參與本次《新北♥幸福市集》慈善活動，這種義不容辭的精神正是這個社會所需要的，收到的50萬善款，會用來協助雙和地區家庭渡過危機，東森集團所捐贈的2,000條鯧魚，也將分贈給新北市的弱勢家庭加菜。未來也希望社會上有力量的人能夠共襄盛舉，以群眾的力量來共同關懷弱勢，一起點亮幸福、與愛同行！ 」

東森購物彭鴻珷執行長致詞時表示，東森購物的總部位在新北市中和區，集團設有東森慈善基金會，多年來，致力於將公益與服務結合，東森集團也非常榮幸本次能在新北市府的市民廣場，舉辦幸福市集活動在地回饋新北，幫助弱勢家庭。

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