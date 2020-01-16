總統大選落幕，執政黨繼續當權，台股出現謝票行情，但緊接著就是過年，不想抱股過年者也會趁開高先減碼，直到封關前當日收紅機率就很高了；再來就是新春開紅盤，一般也是上漲機率高。且佐以總統大選後十日、十五日、二十日上漲機率過八成，平均漲幅在五％以上，都是呈現正報酬，就台股過去歷史而言，的確可考慮抱股過年。再者以過去二○年來看，二、三月份上漲機率都超過六五％，是一年當中僅次於十二月份上漲機率最高月份，在年後資金回籠及各公司陸續公布年報、股利政策及空頭最後回補中，都較偏向多頭。

ＥＴＦ資金未撤離股市

當然國際股市也是很重要，尤其是美國及中國。近兩年來低利率及負利率影響，國際資金大量湧進ＥＴＦ，規模直逼十兆美元，預計未來十年可能超過五○兆美元，ＥＴＦ資金大量進駐產業具有競爭力及優良配息的龍頭股，包括美國的蘋果、微軟、臉書、谷歌…，台灣則有台積電，韓國則是三星已創歷史新高；中國則有阿里巴巴、騰訊，這些都是全球總市值排名前二五名的好公司。

這次美國斬首伊朗將軍、伊朗報復炸射美國駐伊拉克軍事基地，局勢一度緊張，惟國際油價曾暴衝至六五美元（西德州）之上，尚未創去年高點六六．六美元，而後又大跌至六○美元之下；避險的金價則表現較強，一度超過一六一○美元逼近六年新高，但是對於國際股市的影響似乎不大，這次油價大漲但國際ＥＴＦ並未大量賣股，道瓊一度再創歷史新高突破二九○○○點，標普及Nasdaq也創歷史新高，Nasdaq已站上九千點之上，轉眼間可望挑戰萬點。費半指數去年大漲六成，今年漲勢較緩但也創歷史新高一九○九點。

美中股市同步走強

進入美國的資金幾乎都集中在電子、半導體以及銀行股身上，地產股表現也相當好，聯準會認為美國經濟最壞時期已過。當然變數就是美中貿易大戰後續影響。美國禁得起中國產品價格因關稅提高的成本，美股指數持續創歷史新高就是在呼應。

但中國則較受影響，雖說去年經濟成長率保六，但今年一般預計大約在五．八％，且國內企業違約還是屢見不顯；倒是政策注資在電子半導體上，看看在上海掛牌的新創板及中小型創業股為主的深圳股市，去年十二月以來表現非常強，帶動上證指數站上三千點進而將挑戰三二○○點。美中十五日簽署貿易談判應該不難，美國今年有總統大選、中國則需救經濟，政策大多會比較偏多。

而台股在總統大選前隨國際股市拉升至一萬二千一百點附近，在執政者不變下，趨勢一樣。外資及台商資金返台，是台股去年下半年反敗為勝重要關鍵，去年八月立院通的的鼓勵資金回台政策，全年吸引約八千億元以上額度將回台，當初政府預計兩年內可吸引約數兆資金返台，隨著美國對中國關稅提高已成事實，外移廠商將持續進行，資金將持續返台；外資去年九月開始大買台股，至十二月累計買超上市資額高達三二五八億元，約一一○億美元，元月以來則賣超約六十億元，外資動作若不再積極，台股可能走緩漲。

台幣強勢 資金行情持續

不過若看看台幣強勢升值升破三○附近，顯見資金還是有流進台灣，尤其美股持續鼓勵大企業投資台灣，加以台資持續回流，只要台幣持續強勢就可支持台股在較高位置。而證交所董事長許璋瑤預估上市公司去年營收可達三二兆元，稅前獲利也可達二．三兆元，台股是「有基之彈、值得投資」，續唱旺台股今年行情。台股有基本面，獲利維持良好狀況，再加上國際資金充沛，台股本益比為十九．六倍，在國際尚屬合理水準，現金殖利率因股價上揚而略降至三．八％，另現金股息連續五年發放超過一兆元，上市櫃公司於去年發放的現金股利達一．四四兆元，創歷史新高，相較國際低利環境仍具吸引力。

台股選前隨國際股市向上攀升，而指數來到一二一○○點上下，震盪相當正常，只要國際股市未連續下跌，台股還是個股輪漲。當然將在十六日開法說會的台積電是重要指標。尤其近期傳出華為砍單七奈米，令市場擔心。台積電日前公布去年十二 月營收，雖月減四．二％，但已連續五個月站穩千億元大關。在七奈米產能滿載下，第四季營收大幅優於財測預期，帶動去年全年營收年增三．七％，符合先前預期的持平至成長五％，前三季ＥＰＳ八．八四元，一般預期第四季獲利將再創歷史新高。全年ＥＰＳ約落在十三．五元。而最重要是台積電對於新的一季看法。

由於先前傳出，美國政府計畫進一步將源自美國的技術標準，由二五％降至十％，強化企業出貨華為的限制，市場將關注對台積電的影響；且近期傳出，台積電調整對華為旗下海思的供應比重，預料也將成市場關注焦點。再來就是先進製程進度方面，台積電日前表示，五奈米產能預計今年上半年量產。市場應該可以了解，就算華為七奈米訂單縮減，但是原來就排隊的ＡＭＤ、輝達、聯發科根本可以完全遞補吃下來，尤其ＡＭＤ新的晶片大賣，業績十分看好；輝達先前傳出轉單給三星，但基本上良率並不好，最後還是得回頭找台積電。

台積電ＰＥ不算高

另外，台積電因應七奈米大爆單，已積極擴增產能，據指出，上半年，台積電七奈米每月出貨將達十一萬片， 下半年每月將上看十四萬片，而蘋果、華為海思轉進五奈米製程，而超微七奈米訂單比例大幅增加，預計每月包約二一％產能，成為台積電七奈米最大客戶；此外，海思和高通產能占比約十七至十八％左右，聯發科占十四％。下半年台積電則受惠蘋果新機iPhone 12與華為Mate系列新機需求推升，估今年營收將年增十六％，平均預估台積電今年ＥＰＳ約十五至十六元附近，已有四家外資目標價喊至接近四百元。

過去本刊在台積電二七○元附近就曾經提出，近五年來隨著台積電ＥＰＳ成長，外資每年給台積電的ＰＥ逐年約呈現約兩個百分點提升，若是今年台積電ＥＰＳ有機會落在十五．五元上下，以ＰＥ二五倍計算，股價應有三八○至三九○元實力。再者若以微軟、谷歌和臉書的ＰＥ達三一至三五倍，以台積電已名列全球前二五大總市值公司，ＰＥ並不高。換句話說，台積電股價還是較偏向正面。

半導體族群輪流上攻

台積電看好，其實最近中國中芯國際股價已創近兩年新高，世界先進股價也挑戰近三年高點，聯電表現也不弱，顯見晶圓代工在新一波半導體循環中已脫穎而出，半導體相關已是第一季選股的標的之一。

記憶體Flash現貨及合約價已在去年底同步上揚，帶動群聯股價先漲；NOR中的全球第三大廠中國兆易創新股價也創歷史新高，產能最大的旺宏股價自然也有上漲機會，旺宏前年景氣好時一季可以賺超過二○億元，今年若能見到營收成長，ＥＰＳ有機會挑戰四元以上，那麼長線股價就不會低於四○元。DRAM部分，現貨價已反彈超過合約價，市場預期第一季合約價也將止跌，從南韓三星、美光股價紛紛大漲可窺端倪。

台灣目前指標就是南亞科及威剛。再來就是ＩＣ設計族群，最近外資對於信驊、矽力ＫＹ、譜瑞ＫＹ、聯詠等都調高評等，其中矽力股價連續上漲來到歷史天價一一八○元，成功篡位成為股后。ＩＣ設計高價股登高引發比價作用，像是聯詠、瑞昱、力旺、世芯ＫＹ、譜瑞ＫＹ、信驊、祥碩、矽創、致新、群聯股價都一檔檔向上推升。除了美國需求外，中國去美化加速對台採購也是股價衝高因素，這點至少今年還不會變。較穩健的瑞昱股價也創歷史新高，以去年ＥＰＳ接近十四元，ＰＥ都未超過二○倍，至少該公司也是無線通訊的一方之霸，在台積電拉高ＰＥ超過二○倍以上下，像是ＩＣ設計族群ＰＥ落在二○至二五倍應該不是太意外的事；晶焱及致新就未達二○倍，股價有機會補漲。

半導體一系列到最上游的矽晶圓，以環球晶為代表，該產業是以合約價為主，所以產業景氣若看好，通常落後反應，而近半年來從晶圓代工、ＩＣ設計等一一反轉，矽晶圓基期最低，有機會落後補漲，尤其獲利水準也不錯，像是環球晶圓預估去年ＥＰＳ約三○元，現在ＰＥ約十三倍，且前年最好時ＥＰＳ為三一．一七元，配發二五元現金股息，若去年也有三○元，今年股息預計可能超過二二元以上，果如此現金殖利率還有五．五％，且股價愈離年線不遠，是可以注意的標的。

另外，CMOS大缺貨，包括全球第一大廠索尼以及豪威都調升高中低階產品價格，對於原相、晶相光、同欣電都屬於利多，有利股價推升。

食品及低ＰＢ股具補漲機會

在半導體之外，指數來到一萬二千一百點上下，低股價淨值比還是有反映機會，其中面板雙雄友達及群創是代表，尤其韓國ＬＧ把ＬＣＤ面板廠關閉，全力生產OLED，但ＬＣＤ具有低價特性，市場有一定需求，近期就傳出漲價，對於友達及群創至少是較有利。雖然預估兩家公司去年都大虧超過一二○億元以上，但至少群創每股淨值還有二四元、友達十九元以上，股價低將偶有表現。彩晶亦同。

至於被動元件族群，先前受到國巨將辦理GDR而股價大跌，不過基本面電阻、電桿需求隨５Ｇ興起而旺盛，近期法人持續逢低買進奇力新、華新科、信昌電，股價姿態不低，也可追蹤。其實近半年電子股維持輪漲，先回檔股股價測試季線守穩就有再向上推升機會，尤其整理一陣子後，周ＫＤ值又降至低檔將交叉向上，股價機會有來了，可以看出電子股中線上是輪漲，所以在５Ｇ前提下，銅箔基板、散熱、ＰＡ族群未來還是將輪動。此外，蔡總統在此次競選承諾中，將繼續推動的五加二計畫，包括「智慧機械」、「亞洲矽谷」、「綠能科技」等，相關受惠族群為智慧機械、自動化設備、國防科技、航太、生技醫療，以及綠能相關的太陽能與風力發電概念股也將是未來可以注意的，尤其是風力發電及航太部分，包括世紀鋼、華城、漢翔等都是可注意追蹤。

台幣升破三○大關，對於食品進口業是利多，例如聯華、大成、佳格，有利股價表現。再來就是進入第一季，預計農曆年後將有公司陸續開董事會公布股利政策，以往高息利個股，可逢低布局，包括精誠、中菲行、至上等，以及傳產獲利成長的水泥台泥及亞泥都可注意。

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(中時電子報)