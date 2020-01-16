中華存善慢飛天使關懷協會與竹山鎮公所共同舉辦「柑好鼠於您公益義賣市集」，元月18日上午10時在竹山紫南宮水濂瀑布廣場熱鬧登場。

中華存善慢飛天使關懷協會理事長陳袽琪表示，因在竹山玫瑰啟能訓練中心，結緣竹山鎮長陳東睦，雙方有共同的理念，希望幫助弱勢經濟與孩童，分享愛的果實，同時也可做公益，才促成舉辦「柑好鼠於您公益義賣市集」。

竹山當地每到過年期間，盛產品質優良、甜度高達15度的茂谷柑，但20多年來，柑農屢屢遭盤商剝削。常年幫助慢飛天使的陳袽琪，感慨孩子是母親辛苦懷胎300天的期待，若有殘缺，我們會用心照顧，不讓他們遭受歧視。

但竹山茂谷柑農每年種下希望的果實，一樣懷著300多天的期待，他們用心、誠實的把給家人需要的、願意吃的那份初衷，灌注在手裡所種的果實上，卻多年來得不到大家的認識與有尊嚴的對待。經陳袽琪與陳鎮長商討過後，決定2020年一起發起茂谷柑的市集義賣會。

社寮茂谷柑產銷班小農們，每年產量盛產，元宵節前夕必須全部採收完畢，不然，將會大大影響明年茂谷柑的品質。因大盤抓住柑農對茂谷蜜柑著急的心，大肆砍價，去年茂谷蜜柑大盤價一斤4元，光是運費就賠本，9,000斤茂谷柑甘願做肥料。

更令人難過的是，不肖業者詐騙老實的柑農，令他們血本無歸，故共同懷著感恩的心，回饋給陳袽琪理事長所發動的協會，將今年存善協會與陳袽琪理事長經營優思整合企業服務的企業贊助們，共同在線上線下期間認購的所得，扣除活動支出後的15％，回饋給協會，讓協會的愛心有個善的延續。

陳袽琪特別感謝各方單位共同贊助，喚醒弱勢生命的存在價值，用生命影響生命，讓愛的路走得長遠。「柑好鼠於您公益義賣市集」，18日上午10時至下午5時，在竹山紫南宮水濂瀑布廣場熱鬧登場。這次活動由弘光餐飲系教授廖國智，帶領32位學生志工服務，現場製作茂谷蜜柑創意料理試吃，並帶領民眾進行茂谷蜜柑餅創意手作體驗，還有在地的社福單位-竹山玫瑰啟能訓練中心慢飛天使們，與弘光科大學生精彩的火舞表演，揭開序幕。

弘光科大餐飲系學生，以茂谷蜜柑做中西式調酒表演接棒演出，會場更提供多元活潑的闖關體驗遊戲！公益義賣市集活動，有吃有拿，很適合全家同樂，還能帶回別具紀念意義的禮品。

(工商 )