馬世芳主持公視《音樂萬萬歲4》，大聊「文學與音樂的交會」，邀請蕭煌奇、舞思愛以及徐詣帆演唱以文學為發想的經典歌曲。提到文學，馬世芳透露，小時候考試，古文總是背得苦哈哈，有一天異想天開套了「大同大同國貨好」的廣告旋律，意外的就把〈四時讀書樂〉給背起來，從此他就沿用該妙招，聊過後發現大家都有「唱歌拿高分」的時光。

徐詣帆表示：「小時候在背課文時，常常會覺得怎麼那麼難背，把歌曲的旋律套進去，就朗朗上口。」舞思愛曾經在考試時，突然唱起歌，老師經過時大吃一驚，問她為何要唱歌，讓她覺得很尷尬。詩詞歌賦就是以前古人的流行歌曲，在各種顛沛流離的年代，或者無聊的獨處時光，寫出詞句來抒發自己的心情，徐詣帆感嘆現在通訊軟體很方便，已經很少有自己獨處沉澱的時光，這次在節目挑選姜育恆〈驛動的心〉，闡述那種古代與現代人離鄉背井的心情。

徐詣帆演唱〈驛動的心〉。（公視提供）

而舞思愛為了詮釋〈在水一方〉那種追求、單戀與糾葛的感覺，特別把電影版重新看過，對於瓊瑤老師可以把兩千五百年前的詩經〈蒹葭〉體悟到這麼深刻，作出如此動人的歌詞，感到十分佩服。蕭煌奇則演唱他的經典名曲〈末班車〉以及2009年寫給黃小琥的〈沒那麼簡單〉，談起這首歌，他表示當時這首歌所造成的風潮讓自己大吃一驚，「我沒有想過這首歌會這麼紅，有一次到馬來西亞演出，歌迷知道這首歌是我寫的，就問我可不可以唱一段。」

(中時 )