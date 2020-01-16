「ICRT40週年青春旋律演唱會」去年7月舉辦一票難求，當時集結齊豫、潘越雲、徐慶復、鈕大可、譚健常、范怡文、袁詠琳等15位老中青歌手，以及六組合唱團參與演出，演唱會長達4小時，為了讓喜好6、70年代西洋歌曲的樂迷重溫舊夢，也讓年輕觀眾聽到那個年代的經典歌曲，中天電視綜合台將於20至25日下午4點播出演唱會精彩內容。

主辦單位與中天電視共同企劃、製作，將這場演唱會製作成兩種型態的電視節目，包括「演唱版本」及「訪談版本」，在「訪談版」中，邀請台灣男貓王徐慶復、旋律合唱團曹維希、時光合唱團蘇必用、廖小維、鄉村民謠歌手陳文魁、野馬合唱團鈕大可、范超倫、南方血統的楊繼武及林祖成、王晶等音樂人，以口述方式將珍貴內容記錄下來。

此外，製作單位也邀來齊豫、潘越雲，暢談西洋流行歌曲啟蒙，讓她們後來成為專業歌手的過程；由於陳述台灣流行音樂歷史的電視節目很多，但有關6、70年代西洋流行音樂發展過程的記錄及資料卻很少，製作人王祥基此次耗時2年籌備，邀集這些重量級音樂人參與，節目內容將是非常珍貴且值得珍藏的重要資料。

青春旋律演唱會勾起6、70年代樂迷許多回憶。（台北演藝經紀交流協會提供）

青春旋律演唱會勾起6、70年代樂迷許多回憶。（台北演藝經紀交流協會提供）

青春旋律演唱會勾起6、70年代樂迷許多回憶。（台北演藝經紀交流協會提供）

(中時 )