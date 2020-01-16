中信兄弟陳江和在去年引退後轉任教練，今年更接下首席教練一職，將輔佐新任教頭丘昌榮。不過他尚未適應新職位，還因為行程常常出錯而請全隊喝咖啡。因此是否加入6搶1教練團也還待討論，不過他呼籲各隊選手都要盡力爭取中華隊機會，畢竟奧運資格賽並非每年都有。

16日中信兄弟開訓，陳江和也以首席教練身分出席，談到新職位，陳江和謙虛說「首席」只是名稱，今年要繼續學習如何做教練。不過今年教練團沒有外籍教練，溝通上簡易許多，避免通過翻譯導致想法有落差，未來會盡可能了解各部門的需求，協助整合想法。

至於陳江和被視為6搶1資格賽教練團可能人選之一，陳江和表示有透過領隊得知此事，不過目前工作還沒上軌道，「我現在才剛接首席，還有點亂，排行程就請好幾天咖啡，因為行程一直排錯。」不過陳江和也說，不管是選手還是教練，有這個機會都想去嘗試。

同時陳江和以前輩身分呼籲各隊選手，雖然國際賽很累，也會有選手擔心自己狀況不好，「我在這裡希望球員不要想調整好不好，心態轉換一下，準備就對了，奧運資格不是每年都有的！」

(中時 )