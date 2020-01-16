澳洲野火延燒數月，已經造成至少數億野生動物死亡，但在這場自然浩劫中，有一種動物卻意外成了「動物英雄」，那就是擅長挖掘洞穴的澳洲袋熊（ Wombat ）。

根據澳洲《 Abc News 》報導，袋熊擅長挖掘洞穴和地道，將地表與地底下的環境做出一定程度的隔絕，也因此地道內的溫度相對穩定，每天波動幅度在攝氏1度以內。

研究指出，一隻袋熊通常不會只挖1處洞穴，有時甚至多達10幾個共享，導致袋熊經常不在家，或是將不用的洞穴廢棄，種種因素加起來，袋熊的辛勞成果也意外成為小動物逃離野火最好的避難所。

專家也表示，雖然許多時候袋熊並非「主動」在大火中向其他動物伸出援手，但牠們在各地挖的洞穴和通道，確實拯救不少野生生命。即使沒有這場大火，袋熊與其他動物「共處一穴」的狀況也常發生，展現出大自然生物群體和諧的一面。不過，對許多到袋熊家避難的動物來說，儘管躲過大火，但多數棲息地遭大火破壞，後續也將面臨糧食等生存威脅。

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(中時電子報)