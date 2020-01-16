2020年總統選戰，民進黨蔡英文以817萬的得票數順利連任，擊敗國民黨候選人韓國瑜的552萬票。對民進黨為何能勝選？外號「村長」的國民黨桃園市議員詹江村有感而發：「仇中抗中，小細節做起」，並以武漢肺炎報導及港澳旅客並列歐美為例，指出民進黨政府仇中、抗中小動作無所不在。

詹江村今在臉書貼出觀光局來台旅客入境旅客地區柱狀圖，圖中把中國大陸與港澳區分開，離譜的是港澳竟與歐美同列計算，讓「村長」直呼：「#仇中抗中從小細節做起」、「#把港澳歸歐美是在哈嘍？」。另外，「村長」指出，「#美國流感死2000人台媒不報導」、「#武漢肺炎非人傳人台媒百篇報導」。

對「村長」詹江村觀察入微，網友表示：「怎麼辦呢 媒體戰全面屈居劣勢⋯⋯」、「親美仇中，毫無世界觀，悲哀!」、「村長，忠言逆耳啦，其實我們就等著看笑話就好」、「美國是爸爸ㄚ」、「愚民政策，民進黨正在把台灣轉成清朝」，也透露著無奈感。

(中時電子報)