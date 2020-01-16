台北市政府消防局16日在消防局10樓禮堂舉行119消防節慶祝大會，由新任副市長黃珊珊代表市長出席主持。黃珊珊指出，消防局2019年在緊急救護方面，急救到院前心肺功能停止(OHCA)患者，康復出院高達126人，再創歷年最高紀錄，感謝消防救護人員以及救護志工的努力。她說，自動心肺復甦機的上線也有助於提升OHCA患者存活機率。

在這個119消防節這個屬於全體消防人員的日子，黃珊珊頒發「金龍獎」獎座給17位消防人員及13位義消楷模。30位金龍獎得主是從3000多名消防、義消同仁中選出，黃姍姍表揚他們在工作崗位上的優異表現，並期許同仁以他們為榜樣，追求更優質的服務品質。

市府並感謝2019年協助推動消防市政有功的民間團體代表及善心人士，包括：松山慈祐宮、松山慈惠堂、艋舺龍山寺、台北市關渡宮、台北市覺修宮、松山奉天宮、台北市木柵忠順廟、台北市臺灣省城隍廟、台北市文昌宮及指南宮等宗教團體；富佰客企業有限公司、勳佑科技有限公司、晨達企業股份有限公司等企業團體；公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金、財團法人新光人壽慈善基金會、中國信託慈善基金會、台北市牙醫師公會、李接斌先生、林苑琳女士、李存義先生及李林金鶯女士、黃新宗先生及林沛茹女士、鄧圩庭女士等民間善心團體人士；以及長期協助市政工作推動的台北市消防之友會及台北市消防協會等。

市府表示，去年由這些慈善團體善心人士愛心捐贈的救護車、消防車及自動心肺復甦機、住宅用火災警報器、各式救災救護裝備器材及訓練經費等達9,138萬餘元。黃姍姍在大會中親自頒獎，表揚他們的無私奉獻與大愛精神，讓社會充滿溫暖，市民的消防安全獲得更多保障。

另外，在住宅用火災警報器的推動上，消防局去年在北市各大宮廟、慈善團體及善心人士的捐助下，已安裝住宅用火災警報器39餘萬戶，並累積有356件於火災時啟動示警成功避難案例。

(中時 )