鴻海（2317）16日宣布將與飛雅特克萊斯勒汽車簽署合作協議，未來將設立合資企業，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營車聯網業務。趕在年底前，兌現鴻海法說會中宣示要進軍「電動車、數位醫療、機器人」三大市場的支票。

鴻海相中電動車市場已久，16日再傳新動向，找上飛雅特克萊斯勒汽車合作，未來雙方將成立合資公司專注於電動車市場開發。據悉此次合作將匯集雙方在汽車設計、機構工程和生產製造以及行動軟體技術領域的能力，共同投入於不斷成長的電動汽車市場，目標是結合雙方的創新力量，用以研發及製造新世代純電動汽車，以提升產業優勢。

至於雙方的合作模式係經由鴻海提供行動科技和軟體專業知識，結合FCA的汽車製造商實力，藉以提供駕駛和汽車間獨特的體驗，以及眾多市場尚未提供的功能。雙方初步計劃是先在中國大陸生產，以供當地市場使用，未來不排除會開拓出口市場。

根據公告指出，鴻海將透過直接或間接控股之子公司與對方協議設立雙方分別持股50％的合資企業，未來雙方將設立共同辦公室以執行合作內容，用以開發及生產純電動汽車及經營車聯網業務。其中鴻海精密對此子公司之直接持股將不超過40％。

鴻海指出，汽車行業現正面臨新技術帶來的破壞式創新，鴻海希望可以抓住此一歷史機會，經由資通訊產業的專業知識，協助傳統汽車產業提升到下一階段，同時也為鴻海掌握轉型升級契機，並加速跨入EV電動車領域的腳步。

由於事關機密，雙方還特定簽署了獨家議約權及保密條款，故此，對此合作案，雙方都十分低調。至於細節如何？鴻海僅表示，未來會尋找適當時機，再跟外界進一步說明雙方合作的成果。

(工商 )