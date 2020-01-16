農曆春節走春，來「彰化」，好玩、好康「鼠」不完！今年春節不但有「花在彰化」活動盛大開幕、故宮國寶也首度移師彰化。位居鹿港的國際亮點觀光工廠-白蘭氏健康博物館，16日宣布，該館將在農曆過年期間，推出親子共賞的總統級布袋戲；甚至大年初三到初五，每天上午9時還推出限量免費白蘭氏幸福早餐。

喜迎新年，白蘭氏健康博物館特別於大年初三（1月27日）、初四（1月28日），邀請到總統級布袋戲-「敘舊布袋戲團」，帶來適合全家共賞的《弄獅》戲碼，以應景年節氣氛。

「敘舊布袋戲團」經典的「台灣布袋戲饗宴」，已成為邦交國元首、各國政要，訪台多次欣賞的表演藝術。為讓更多人了解台灣藝術文化，該布袋戲團創新使用國語及英文演出，更以「互動布袋戲」的形式，與台下觀眾一起完成演出。

活動期間，凡是參與體驗的遊客，可特別獲贈劇團限定布袋戲偶，精彩生動的《弄獅》戲碼，要讓全家大小玩得樂不思「鼠」！

為了讓到訪的民眾都能一沾喜氣，元月入館的民眾，除了可獲贈白蘭氏限定紅包，還可享有白蘭氏多款熱銷伴手禮超級優惠，即日起至2月2日，凡消費滿額，就送SOUSOU系列晴雨兩用傘、保溫杯、行李箱。滿3,500元還可參與抽獎，最大獎可抽DYSON吸塵器，市價1萬9,900元，還有空氣清淨機，市價4,980元、Panasonic吹風機，市價3,690元，及員林紅樓商旅住宿券，市價3,380元等多項好禮。

為回饋全台灣春節闔家出遊的旅客，彰濱觀光工廠也聯合推出金鼠年博弈闖關應景活動。即日起至2月16日，只要在白蘭氏健康博物館、台灣玻璃館、緞帶王、卷木森活館、優格餅乾學院等五大觀光工廠，闖關集滿3個章，即可兌換福袋一份；集滿五個章，還可成為『金鼠大贏家』，加碼贈福袋一份。歡慶2020金鼠年，來「彰化」好玩、好康「鼠」不完！

(工商 )