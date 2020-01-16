兆豐銀開公股之先，16日正式宣布推出機器人理財上線，並由消金事業群副總陳昭蓉出面主持記者會。該平台之下還有16個依照台幣、外幣、理財風險等級、長短期等16種不同模組的小機器人針對不同模組屬性的客群提供服務，目標半年內5萬戶，年齡層將瞄準20至55歲，特別是30至40歲的年齡層，目前尚無特定理專服務，但已在兆豐銀開設「基金帳戶」的客戶為主力目標客群。

兆豐銀目前上架的基金商品，多達3,000檔，未來機器人理財可推介的基金產品線可說相當豐富。兆豐銀在推出機器人理財之前，曾進行2,110份問卷調查，其中回收1,593份有效樣本，專門調查基金投資行為與趨向，其中發現六大結果，也成為兆豐銀推出機器人理財在推出模組、設計上的重要參考依據。

包括高達52.6％的客戶在投資基金時常因不知買賣時機而困擾；投資基金有80.6％的客戶以每月薪資所得為資金來源；62.6％的投資者，以定期定額方式進行投資；79.9％的客戶，其申購或贖回主要透過網路完成交易；52.2％客戶主要以投資股票型基金為主；23.5％客戶最近三個月平均每月基金投資金額為5,000至1萬元。

兆豐銀在下個月還將兵分二路，專門為上億資產高端戶打造另一線上機器人平台，兆豐銀也將是公股銀行第一家同時針對不同資產規模客層，提供二種類型機器人理財平台的行庫。

陳昭蓉指出，將依億元以上資產、本身為專業投資者、以及本身是兆豐銀頂級信用卡客戶等三大條件同時符合，作為網羅上線該高端理財平台客戶的條件，估計人數約在1,000人。兆豐銀的財富管理VIP現在分成300至1,000萬、1,000至3,000萬、3,000萬至1億、1億以上四種等級，而高端理財機器人可說為最為最高等級量身訂作。

名為「理財e把兆」的兆豐理財機器人，旗下還有16個小機器人進行理財分工。陳昭蓉說明，16個小機器人分別依照台幣、外幣之不同、理財風險屬性四個等級，以及長期或短期（與是否進行退休理財相關）等三類型參數共同設算出16種組合，每位投資人在依照不同組合的歸類，由這16個小機器人提差異化的投資組合建議。

有別於市場上其他銀行推出的機器人理財，兆豐銀分析，這種以演算法為基礎的機器人理財，也可為客戶主動挑選適合標的與市場；此外，當金融市場有波動，或是國際政治消息影響市場時，持續監控投資組合變化的理財機器人，即可在偵測到偏離目標軌道時，主動發出「資產再平衡」通知，立即作新的投資組合調整建議，目前兆豐銀在理財機器人之上所設定的定期定額投資門檻為3,000元台幣、100美元。

有別於其他銀行推出的理財機器人，兆豐銀是目前唯一有設「退休模組」的銀行，且同步推出台幣、美元理財的，在業界亦僅有兆豐與國泰。此外，快速可說是兆豐理財機器人的另一賣點，從登入到完成下單，3分鐘之內就可完成。兆豐銀說明，這是因為直覺式的使用者介面與順暢的流程設計，使整體操作簡便且快速，客戶登入後只要透過簡單問卷回覆，機器人即可依照理財需求，迅速提供最佳投資組合建議。

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