2019年真是壽險好年。因為股債雙漲，主要壽險公司獲利紛紛創新高，三商美邦人壽16日公布自結獲利，去年第四季單季稅後獲利逾19.2億元，累計全年稅後淨利達54.2億元，創下成立以來的獲利新高，每股稅後盈餘為2.29元。

2019年獲利創其史上新高的包括南山人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、新光人壽等，國泰人壽創其史上獲利次高。因為股債價格推升，各家公司淨值亦都創新高。

三商美邦人壽揭露其2019年底淨值較前一年底大幅增加142億元，淨值達402.7億元，亦創其史上新高，淨值比亦拉升到3.46％，每股淨值達16.98元；同時三商美邦人壽在攤銷後成本（AC）項下的債券未實現利益約370億元，總資產亦增加到1.26兆元，較前年底成長10％。

2018年第四季股債雙摔，壽險公司獲利旺了三季，卻在第四季慘遭滑鐵盧，不止獲利回吐，淨值還瞬間蒸發數千億元，逼得金管會2019年祭出淨值比的新指標，要求壽險公司淨值／資產（扣掉分離帳戶）要達2％或3％以上。

2019年股市及債市雙漲，壽險業不止淨值快速回升，獲利還創新高，目前已公布的七大壽險公司，即國壽、富邦人壽、南山人壽、新壽、中壽、台壽及三商美邦人壽，去年稅後獲利共1,399億元，比前年成長32.9％，七家淨值1兆7,281億元，比前年增加達7,811億元。

不過去年第四季新台幣快速升值，各壽險公司匯兌成本大增，三商美邦人壽亦用掉16億多元的外匯準備金，去年底餘額12.53億元，六大壽險公司去年第四季亦用掉220多億外匯準備金，只是有三家公司增提65億元，因此最後六大壽險公司外匯準備金還有449億元，比第三季少163.5億元。

(工商 )