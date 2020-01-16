林宥嘉日前推出全新單曲〈少女〉，被喻為求婚神曲，日前他代言點睛品透過網路徵文活動挑出一對幸運新人，由林宥嘉和新郎子寅聯手，在婚禮當天突襲婚宴現場，不僅演唱〈少女〉，更送上祝福新品項鍊給新人，祝福兩人同心永結，白頭偕老，讓新娘芳瑋不僅又驚又喜，留下畢生難忘甜蜜婚禮。

林宥嘉聯手新郎製造最強浪漫，無預警現身婚禮獻唱，婚禮充滿粉紅泡泡。（點睛品提供）

婚宴當下大螢幕先是出現林宥嘉「祝賀影片」，被蒙在鼓裡的新娘此時已經瞪大眼睛，相當訝異，沒想到影片最後，林宥嘉說了聲：「老師，請下音樂！」隨即播放〈少女〉，新娘不敢置信地望著新郎，問道：「真的假的？」接著就見到林宥嘉推開了大門，邊唱〈少女〉走到新人旁邊。新娘臉上充滿喜悅和感動，全場賓客更是歡聲雷動，瘋狂湧到台前，用手機紀錄下這幸福爆表的時刻。

林宥嘉突襲新人婚禮，現場賓客又驚又喜。（點睛品提供）

經過長期的秘密策畫，到婚禮當天為求慎重，林宥嘉偷偷前往現場反覆彩排走位，在新人及親友們前來彩排進場程序的前一刻，才趕緊從員工通道離開，過程相當驚險。林宥嘉坦言等待過程很緊張，之前只有為很親密的朋友婚禮獻唱，這次算是首度以「婚禮歌手」身份現身婚宴，過去只有助攻替別人求婚，有了這次突襲經驗，之後要計劃製造更多驚喜，用溫馨方式呈現。驚喜企畫過程16日將在點睛品官方粉絲頁浪漫上線。

(中時 )