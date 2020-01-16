侯友宜頒發慰勞金給駐軍新北的六軍團。(吳亮賢攝)

新北市政府今(16)晚在新莊典華飯店舉辦春節勞軍活動，市長侯友宜親自頒發慰勞金給駐軍新北的六軍團等10部隊，並表揚19位協助役政有功人員及36位績優役政人員，全場共400位國軍弟兄及後備軍人參與，侯友宜表示，「軍警本來就是一家人，過去在警界服務時，跟軍人也有同袍之誼，合作許多救災救護勤務，感謝國軍弟兄為新北市的付出。」

侯友宜指出，去年天然災害跟前幾年比較起來明顯較少，但像0718豪雨、0722水災及白鹿颱風等天災，仍對新北市造成一定影響，所幸國軍弟兄與各區後備軍人輔導中心投入第一線的災害搶救工作，不僅將市民損失降至最低，也讓災後復原工作在最短時間內完成。

今日獲獎的60歲後備憲兵陳紹華，幾十年來將公益及救災當成志業，協助推動新北後備憲兵協勤大隊事務不遺餘力，並大力支援憲兵、警察、消防等單位，協力維護社會治安，更舉辦多場災害防救人力動員演訓，加強後備戰力素質。

另一位受獎人新北市青溪總會理事長陳振楠表示，青溪精神就是忠義精神，後備弟兄相較於常備部隊更具機動性，是國軍最有力的後盾，他說，他印象最深刻的一次救援，是蘇迪勒颱風支援烏來山區及永和公園的災後復原行動，「在3天內調派50人次後備弟兄，無論是積水清淤或是運送物資都趕在第一時間處理。」

民政局長柯慶忠表示，去年新北市後備團體辦理後備公益活動22場，動員服務超過5000人次，後備軍人組織團體已成為社會公益的堅實後盾。春節是闔家團聚的重要日子，但國軍弟兄仍堅守崗位，肩負保家衛國重任，期盼藉著一年一度的春節勞軍，讓國軍弟兄感受到社會各界的關懷與肯定。

(中時 )