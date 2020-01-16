台中大安區一土雞場撲殺約2400隻土雞、銷毀約1590公斤飼料。（台中市動保處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大安區一土雞場15日確診H5亞型高病原性禽流感，台中市府今日跨局處總動員，前往該土雞場撲殺約2400隻土雞、銷毀約1590公斤飼料，消毒內外場區，土雞場半徑1公里內家禽場加強採樣監測，嚴密監控。

台中市動物保護防疫處1月12日接獲通報，大安區一土雞場疑似發生禽流感案例，隨即派員採樣送驗，並進行動物移動管制，昨日檢驗報告出爐，確診為禽流感，今日動員動保處、環保局、警察局、衛生局、區公所等跨局處約40人，前往撲殺土雞、銷毀飼料，雞隻屍體全部密封送化製廠處理，不會流出市面。

動保處表示，據中央防檢局統計資料，去年全國出現84起高病原性禽流感確診案例，共撲殺約100萬隻家禽，今年全國目前確診3例，顯示疫情仍未消弭，籲請業者不可輕忽大意，動保處將持續針對轄內家禽場、寵物鳥及家禽理貨場進行病毒監測，及早檢出處置。

動保處也呼籲，轄內養禽業者應每日自主觀察家禽健康狀況，若出現疑似病徵、異常死亡或產蛋率急遽下降，應立即通報，以利及時處置。如未依規主動通報，除撲殺不予補償，另將面臨5萬元以上、100萬元以下罰鍰；也請業者務必加強場內防鳥設施、人車管制及場區清潔消毒等生物安全工作，確實遵行台中「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」規定。

(中時 )