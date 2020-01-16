中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策司司長孫國峰16日透露，進一步下調存款準備金率有空間，預示人行可能再降準。

《新京報》報導，孫國峰表示，人行今年1月1日宣布降準後，目前金融機構平均法定存款準備金率是9.9％，中小銀行最低檔的存款準備金率已經降至6％，目前市場法定準備金率處於適度水準。但他表示，根據宏觀調控需要，進一步下調存款準備金率有空間，不過空間有限。

人行15日公告稱，為對沖稅期高峰、現金投放等因素的影響，維護春節前銀行體系流動性合理充裕，當日展開3000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作和1000億元14天期逆回購操作。據了解，當日並無相關流動性到期，這意味人行實現流動性淨投放4000億。值得注意的是，這是人行時隔15個工作日重啟逆回購操作，意味著人行春節流動性調節窗口開啟。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，考慮2020年宏觀經濟發展態勢，除了元旦上路的全面降準外，今年人行還有可能再實施1至2次、共計1.0到1.5個百分點的全面降準。同時，為加大對小微企業的支持力度，人行還有可能實施兩次左右的定向降準。

(旺報 )