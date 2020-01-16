「卡神」楊蕙如長期利用旗下網軍在PTT八卦版帶風向，更在關西機場事件中涉嫌指示「idcc」蔡福明等人痛批大阪辦事處「黨國餘孽」、「爛到該死」企圖轉移焦點，去年底遭檢調起訴後，今天(16日)北院正式分案，由趙耘寧法官承審。對此PTT八卦版版主也PO文表示，將會提供地檢署更多證據。

PTT八卦版版主「arsonlolita」今天中午回文表示：「身為好公民，看到新聞就打去地檢署問怎麼提供情報」，他說，會把手上尚未公開的三分IP紀錄全部寄出，不過也還需要PTT帳號部幫忙比對。

版主也嗆聲另一名疑似網軍帳號：「beerduck跟這群異常集團是現實好朋友，希望可以出來指證，我也會跟地檢署講你們認識，不要再跟idcc事件一樣知情不報哦」，被鄉民推爆。

事實上郭家軍、台灣民眾黨立委當選人高虹安在去年底就曾指出beerduck為網軍，當時引起PTT熱烈討論，但beerduck本人沒有回應。

(中時電子報)