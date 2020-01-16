德國政府週四表示，同意一項重要的能源轉型計劃，計畫在2030年代中期至後期，關閉德國多數的燃煤發電廠，政府願意補貼電力公司數十億歐元的獎勵金。

美聯社報導，一年前，德國政府的特派專家小組，建議德國必須最晚在2038年之前，停止國內的燃煤發電廠，以符合歐盟決議，並遏制氣候變化。然而「知易行難」，德國有一些地區，特別是在不那麼繁榮的東部，當地的嚴重依賴褐煤發電。

德國政府表示，在周四凌晨結束的一次會議上，聯邦政府官員和這些長期依煤炭的地方政府，終於達成了「關閉燃煤電廠」的方案，將會在2026年和2029年進行能源安全審查，以確定德國是否可以在最後期限三年之前的2035年，完全退出燃煤發電。

財政部長歐勒夫‧舒爾茲（Olaf Scholz）說，為了提供誘因，燃煤發電廠的經營商，要是能趕在計劃時限前提前關閉，將能獲得政府的獎勵補償金。德國西部的電廠經營者，可獲得26億歐元（866億新台幣），東部的電廠經營者將獲得17.5億歐元(582億新台幣)，款項將在電廠關閉後約15年內支付。

此外，聯邦政府已經批准了一項計劃，到2038年將花費400億歐元(1.3325兆新台幣)，以減輕廢止化石燃料後，對煤礦生產地區的經濟影響。

經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）說：「這表明我們是認真的對符氣候保護方面的協議，這項計劃，將在本月底前提交給國會。」

德國有超過三分之一的電力來自燃煤發電，經常被其他國家的批評，同時德國也在逐步停用核能，最後一座核反應爐預定於2022年底關閉，他們將能源的未來押注在風能與太陽能。

環境部長斯文嘉‧舒爾茲(Svenja Schulze)說：「這些談判不容易，但是我們完成了。同時我們是第一個在有工業基礎上的情況下，退出核電和煤電的國家，未來德國將需要大規模的風能和太陽能。」

(中時電子報)