台灣之星這次取得3.5GHz黃金頻段(40MHz)，標金合計197.08億元，執照期限自核發執照日起至2040年底，5G入場門票正式到手。

台灣之星總經理賴弦五表示，在4G時代，台灣之星是讓台灣電信產業快速進步的重要關鍵角色，不僅帶動4G上網吃到飽資費平價化，更締造4G用戶普及率及4G網路建設率之成長與速度皆創下世界第一的紀錄，讓所有消費者、不論使用哪一家電信業者，都能享受到市場有效競爭下所帶來前所未有的競爭紅利，人人皆可輕鬆擁有便利的行動網路服務，進而帶動整體數位經濟產業及創新應用服務蓬勃發展、促進數位生活普及。

賴弦五指出，5G時代是一個充滿『機會』的時代，5G大頻寬、高速率、低延遲的通訊特性將會帶動更多新概念、新技術及新應用以翻倍的速度誕生及發展，電信業者需透過更多元產業的策略合作結盟找尋更多大數據、AI人工智慧及物聯網等創新商業應用，擴大跨產業戰力、做大B2B2X商機，將是這波5G浪潮下的致勝之道。

而此次5G 3.5GHz頻段單位標金創下『全球最高』，台灣之星也呼籲政府能將部分標金用來協助未來5G網路的佈建，讓產業得以加速發展、消費者提早享有5G服務。

台灣之星強調，雖然5G發展仍存在許多未知因素，但也表示5G未來擁有無限的發展可能，做為市場上唯一沒有閒置頻譜的電信業者，台灣之星2018年已達成全年EBITDA轉正、總營收年增率達10%等重大公司營運里程。

截至2019年12月為止，台灣之星總用戶數達231萬名，2019年總營收更突破131億元。台灣之星正式取得5G入場門票後，下一階段將進入「頻位競標」，待兩階段5G競標程序皆完成後，將依規定啟動5G網路佈建，擴大網路容量、提升整體網路品質，發揮「最高CP值、服務好、專業佳」價值主張，用心傾聽消費者和企業用戶需求，持續提供高品質的行動通訊服務與使用體驗，以確保在4G時代所建立的市場有效競爭可以延續至5G時代，做好電信市場的關鍵制衡和進步的力量。

(工商 )