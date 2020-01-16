櫃買中心今（16）日表示，對波若威公司（3163）違反對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，波若威公司董事長因違反證券交易法業於108年12月18日經台灣高等法院刑事判處有期徒刑，屬處理程序第4條第1項第2款所稱重大訊息，惟該公司未依處理程序第6條規定期限發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。

(工商 )