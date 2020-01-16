波若威違反對上櫃公司重訊查證 遭處違約金3萬元 21:262020/01/16 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（16）日表示，對波若威公司（3163）違反對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，波若威公司董事長因違反證券交易法業於108年12月18日經台灣高等法院刑事判處有期徒刑，屬處理程序第4條第1項第2款所稱重大訊息，惟該公司未依處理程序第6條規定期限發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。 (工商 ) #波若威 #違約金 #櫃買中心 #重大訊息 #處理程序 也許您會感興趣 推薦閱讀 加速雙語化 櫃買修正重大訊息處理程序 04:102020/01/13 證券．權證 櫃買中心展望今年資本市場樂觀 13:062020/01/14 財經 《店頭市場》櫃買中心今年力拚新上櫃公司家數成長 14:322020/01/14 財經 櫃買中心建立具損失吸收能力(TLAC)國際債券之監理制度 17:282020/01/14 財經 櫃買中心訂體質欠佳上櫃公司退場機制 11:332020/01/15 財經 櫃買中心增訂上櫃公司每3年應至少舉行一次法說會 11:332020/01/15 財經 櫃買中心3/23起實施興櫃股票訊息面暫停交易機制 11:332020/01/15 財經 清淨海生技違反重訊申報規定遭處一萬元違約金 17:122020/01/15 財經 《店頭市場》清淨海違反重訊申報規定，處1萬元違約金 17:392020/01/15 財經 三竹資訊上櫃案 審議通過 18:262020/01/16 財經 財經熱門新聞 簽了美中貿議協議 川普嘴賤擋不住 - 財經 美陸簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 貿易休戰不可能！ 專家警告老美砍殺華為僅是前菜 - 財經 走向陸美競爭最前線 張忠謀一句話預言台積電未來？ - 財經 亞太電信放棄主流頻段 成為5G頻譜決標最大推手 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。