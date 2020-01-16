合庫16日指出，為提供客戶優質數位服務，持續強化線上交易功能，已在108年12月底開辦多幣別「外幣數位存款帳戶」，年滿20歲本國客戶不用臨櫃，只需備妥讀卡機、自然人憑證或合庫晶片金融卡，透過官網(www.tcb-bank.com.tw)線上櫃台申辦e指，即可完成開戶，可進行包括美元、日圓、人民幣等多達14種幣別投資，以及新臺幣50萬元以內的台外幣帳戶間轉帳、轉存外幣定存、購買外幣基金及外幣匯款轉帳等外幣相關線上服務。

合庫也特別指出，近期新臺幣匯率升值，臺幣兌換外幣的價格處於相對低點，對有出國深造、基金理財結匯需求者而言相對有利，開戶後可善用網路定期定額、週期性預約結匯，分批購入外幣可分散匯率風險，且在時點掌握上更具機動性，合庫目前提供即時結匯服務或「夜間美元換匯」，包括行動網銀、LINE官方帳號或FB粉絲團，均有設定「匯率到價」推播的即時匯率訊息發送，來提醒客戶所設定的換匯時點已到。

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