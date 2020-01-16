立法院今日召開黨團協商，討論109年度中央政府總預算案，國民黨團質疑民進黨執政之下兩岸官方不往來，政府卻仍編列大量赴大陸地區旅費，因此相關預算可大幅刪減，協商後最終各黨團同意刪減2520萬元。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗與親民黨立法院黨團總召李鴻鈞都指出，如今兩岸中央政府間並未交流，未來幾年我方中央政府官員要去大陸交流的機會也不大，因此大陸地區旅費可以更大幅度刪減。

對此民進黨立委管碧玲回稱我方與大陸關係持續緊張多年，大陸對我們已讀不回，雙方關係壞也不會更壞，但政府該有的業務都持續運作，就算是選舉期間最對立時，疾管署組團去武漢了解武漢肺炎，依然能順利成行，可見基於人道、衛生，兩岸之間不會阻斷往來，這是需要的。她還表示我方主動刪除兩岸交流費用和由大陸中斷雙方往來意義不同，因此希望相關預算不要大砍。不過國民黨團堅持刪減，最終也達成刪減目標。

此外曾銘宗表示，大選結束了，網軍該發揮的作用也發揮了，未免再發生網軍事件，主張大幅刪減政令宣導費。但管碧玲回稱防疫宣導、反毒也算政令宣導費。立法院長蘇嘉全也說每年的政府都有政令宣導，內政部的防止犯罪宣導也是政令宣導。最終朝野達成刪減的金額為1.41億元。而整個中央政府總預算統刪的金額則為246億元。

(中時 )