2020庚子年倒數計時即將開始，想知道是哪幾個生肖財運最旺？讓八字專家毛衣老師來告訴你，2020年哪些生肖有機會發大財。

2020財運最旺的生肖排行榜：

第一名：屬雞的人

今年紅鸞星動，吉星高照，喜氣洋洋，人逢喜事精神爽，鼠年喜氣臨門，新一年是結婚、添丁的好時機，若有計劃者不妨落實執行，更可助旺運勢，過年可以試試買點彩卷。

第二名：屬兔的人

逢天喜、天德、福德吉星拱照，有升職的機會，利於考試考核待遇提升並且謀事易成多進錢財，但鼠年也有刑太歲之象，表面看似順遂，卻有暗湧，衝事業財運之時，記得收帳以防拖欠。

第三名：屬羊的人

庚子年對屬羊之人而言偏財運不錯，有利於營銷策畫，透過聰明才智賺到意外的錢財，今年羊寶寶思維多比較靈活，可以為自己爭取不錯的收益，但美中不足是財運有大上大落之象，宜預留一筆應急錢以備不時之需。若要出門，則慎防航班延誤或財物遺失，除購買旅遊保險外，也適合攜帶佛像類的平安符以保平安。日常則宜貼身佩戴豬形及百解之飾物，以減低害太歲之影響。

八字專家毛衣老師也表示若是生肖不是這3個也不失望，財位也相當重要。（圖／毛衣老師提供）

未上榜的生肖也不要難過，今年財神是飛到房子的西北方，如果是大門開在西北方，那麼毛衣老師恭喜你，這代表你無論是甚麼生肖，2020年的財運都會不錯，或是讓自己睡在房子的西北方，也是一種很好的求財方式。

(中時電子報)