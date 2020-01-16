萬芳過去以〈碧海情天〉、〈新不了情〉、〈割愛〉、〈就值得了愛〉、〈我們不要傷心了〉等無數情歌療癒歌迷，今宣佈6月即將再度站上小巨蛋，舉行「萬芳30 你的30 ____，你今天有沒有來」演唱會，這場演出更代表萬芳從1990年入行、蛻變邁入出道30週年的音樂里程碑。

萬芳感性表示：「二度攻蛋是個意外！主辦單位申請時，我原本擔憂跟上次時間太近，但人生歷經過聚散，我們應該把握每一次的相聚，把每次都當成最後一次，我也不知道還會不會有下次的小巨蛋。心境上覺得自己不是那麼線上的歌手，而是我們一同經歷過的感觸、是特別的陪伴。」

萬芳將展開全新巡演「萬芳30 你的30 ____，你今天有沒有來」。（聯成娛樂提供）

回想起2018年台北小巨蛋首演，她記憶深刻「應該創紀錄了吧，才一上台我就哭了，眼睛裡看到的不是人，台下每個螢光棒、燈海就像宇宙裡不同星星，我感受到宇宙中有形無形、所有人都來相會了」。此次巡演在選歌上，不只是做經典歌曲回顧，也透過廣播做思想連結。

回溯著30年歲月，粉絲也各自經歷人生不同階段與身分，她透露粉絲年紀差距快一世紀，有高齡96歲的資深粉絲、小巡演則遇到5歲的粉絲，吵著爸媽要來看小巡演，對她每首歌唱的倒背如流。「萬芳30 你的30 ____，你今天有沒有來」演唱會將於2月22日下午2點22分在ibon售票系統正式開賣，售票時間更呼應萬芳出道首張專輯發片日1990年2月。

(中時 )