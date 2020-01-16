中國江西省日前一名媽媽帶著5歲女兒走在路上，走著走著，女兒竟遭從天而降的躺椅砸中頭部，當場血流不止，緊急就醫後雖撿回一命，但醫生表示很難保證未來不會出現智力下降或者癲癇的問題。

（圖／翻攝看看新聞）

根據《看看新聞》報導，事發於1月4日，一名年輕媽媽帶著5歲女兒走在路上，準備前往親戚家作客，沒想到突然一張躺椅從天而降，砸中了5歲女童的頭部，女童當場血流不止暈倒在地，媽媽趕緊將她送醫，但因女童傷勢太重，當地醫院無法處理，只能轉院到南昌市治療，女童接受了開顱手術後，仍每天喊頭疼。

（圖／翻攝看看新聞）

媽媽難過表示，女兒相當乖巧懂事，沒想到竟遇到如此橫禍；醫生也表示，即使女童情況恢復再好，也無法恢復原來的樣子，且難保未來不會出現智力下降或者癲癇的問題。而目前女童已花費了5萬人民幣左右（約新台幣21萬元）的手術費，讓家境並不寬裕的一家人對於未來的治療費相當煩惱。

經調查，丟下躺椅的是該房子的付姓女屋主，事發後，付女已支付3萬元人民幣左右（約新台幣13萬元）給女童家人，但女童媽媽表示，希望付女能承擔所有手術費和醫藥費，以及後續治療後遺症的費用。

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(中時電子報)