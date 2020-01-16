網路投票》誰最適合擔任國民黨主席？周錫瑋以42.03%支持率持續領先。

2020大選國民黨落敗，黨主席吳敦義宣布「總辭」，誰來接任黨主席立即成為熱門議題。對此，《中時電子報》表列周錫瑋、朱立倫、江啟臣、候友宜、韓國瑜等9人，進行網路投票。在經過57個小時投票結果暫為：周錫瑋囊括42.03%票數居於領先，已宣佈不參與黨主席選舉的韓國瑜仍獲不少韓粉堅定支持，支持率達17.48%，仍超前朱立倫的13.02%及江啟臣的10.13%。

這次網路投票在57個小時內，有2萬2000多名網友參與投票。基本態勢，周錫瑋獲得最高支持率、韓國瑜次之、朱立倫、江啟臣緊追其後。

據了解，周錫瑋今天以「挑戰百年老妖、國民黨下一步怎麼走？未來的國民黨主席要做什麼？」為題，在臉書發文說，這次選舉結果，代表國民黨失去多數台灣人民的信任，我們要維繫國民黨僅存的一口氣、支持者的團結，等待國民黨再起的時機。

周錫瑋對下一屆黨主席提出三項主張：1、各種選舉，國民黨必須推出至少三分之一40歲以下的候選人新生代，30歲以下優秀同志優先提名。2、黨主席不參選、不擔任任何公職，全力輔選，讓黨成為單純的輔選機器。3、國民黨主席應該建立「集體領導制」，才能更貼近民心。該三項主張可望更提高周錫瑋參選黨主席聲望。

(中時電子報)