菲律賓鄰近馬尼拉首都圈的塔爾火山（Taal）,在靜止43年後，12日驚傳噴發，總統杜特蒂日前視察受影響地區時，不改狂人本色，半開玩笑說，他會對火山撒尿，讓火山熄火。

杜特蒂說，「我會把火山落灰吃掉，即便是塔爾火山，我也會在上頭撒尿，喵的。」

去年，杜特蒂因為健康問題，多次缺席公開露面場合，有時甚至數周都不曾公開亮相，包括騎車意外造成的脊椎傷勢。儘管醫師警告他，災區非常危險，無論火山活動接下來如何，都要小心火山落灰。

杜特蒂周一前往八打雁勘災後，周二談起這趟行程時，又忍不住聊到女人，稱讚災區女性魅力令他傾倒。「我有一堆毛病，我在直升機上時，腦袋裡想了許多事，可是一抵達那裡，問題都不見了，」「真的，我好愛美女。」

當然杜特蒂不是只會打嘴砲，他對火山噴發後，造成口罩價格飆漲相當關切，他說，希望能凍漲口罩售價。迄今，塔爾火山的警戒等級仍為4，也就是危險性噴發迫在眉睫。

(中時 )