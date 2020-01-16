不少人發生一些小毛病都會自行上網「問診」，這往往會延誤就醫。有腎臟科醫師分享一個案例，一名男子因為疲勞變瘦，卻誤信網路消息，因此自行開始食補，沒想到，後來卻發現頭皮長出痘痘，一開始以為是吃太補，到醫院檢查才發現，那竟然是肺腺癌的組織。

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫次搞定》中提到，之前遇過一名60歲患者，她表示自己的先生因為疲勞而變瘦，上網查詢後認為這是肌少症，因此先生開始補充蛋白質，趁冬季進補狂吃，未料，頭皮上竟然開始冒痘，一查網路以為是吃太補，但後來痘痘越來越大還滲血，連擦藥都沒用，這才趕緊去檢查。

洪永祥說明，之後皮膚科醫生建議男子到醫學中心檢查，而男子做切片後竟然發現是「肺腺癌」的組織，再做進一步地檢查後，更發現他的肺部長了好多顆腫瘤，他解釋，男子肺腺癌已經轉移到頭皮了，這種表現方式很少，通常都是以體重變輕、疲勞來表現。

醫師洪永祥分享病例。（摘自YT《醫次搞定》）

洪永祥強調，體重若是莫名其妙減輕、出現疲勞症狀，一定要趕快諮詢專業醫師。

(中時電子報)