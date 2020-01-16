總統蔡英文順利連任，緊咬論文門的網路節目主持人彭文正，居然打包票說蔡不會做滿4年，稱有非常大的可能她520根本上任不了，她如果知道英國證據的調查進度，應會冷汗直冒。

彭文正在《政經關不了》表示，超過100個小時，倫敦政經學院(LSE)官方和校長都不敢說一句話恭賀蔡，相較4年前，LSE是開票當天就恭賀。終於LSE官網有一篇News恭賀蔡，彭質疑是假新聞，到目前為止都不知是誰發的，也沒歸類，在英國的律師一句話點破，很簡單，因為引述新聞不用負全責，尤其LSE官網上已寫過免責聲明，所有文章不代表官方立場。

彭文正認為，LSE校長應是經過法律高人指點，英國律師透過管道告訴他，LSE校長現在桌子左邊有一疊Email詢問蔡的論文，是來自英國學者、專家、媒體，真正讓他怕的是右邊放的一封英國幾大律師事務所知名律師的信函。

彭文正點出，該新聞上面有張蔡英文的照片，被踢爆是美國之音2015年所拍攝的，而LSE貼這一個新聞，卻沒寫新聞是誰寫的，蠻奇怪的。第二.怎不怕智慧財產權，用一個美國之音的照片。還有上頭寫著前倫敦政經學院法律博士生，這句不就露餡了嗎？後面則寫Dr.蔡英文 ，但很多榮譽學位也叫Dr.。況且這是一篇新聞，並不是官方聲明，這篇跟10月8日證實蔡是Dr.的那篇一樣，通通沒有新聞來源，顯然不是LSE網站發布的。

(中時電子報)