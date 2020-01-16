阿根廷一名百萬富翁的豪宅中，日前遭到不明人士惡作劇，以直升機從半空中丟下一頭不知名的動物，不偏不倚的落入泳池中，該影片在網路上引起熱議，有人懷疑富翁就是幕後主使者，一切都是他自導自演，富翁則跳出來澄清，自己和家人都是受害者，還揚言要揪出惡作劇人士。

綜合外媒報導，60歲的房產大亨卡斯提洛（Federico

Alvarez Castillo）位在烏拉圭的度假豪宅日前遭人惡作劇，整段過程都被他錄下並上傳到社群平台，從影片中可以看到，一架直升機開到豪宅的泳池上方，接著有頭不知名的動物從天而降，精準地落入水中，並濺起巨大水花。

卡斯提洛的女兒表示，被丟下來的是一頭死豬，而他的妻子貝納斯科尼（Lara

Bernasconi）則指出，雖然從影片中看起來像一頭豬，但其實被丟下來的是一頭羊。雖然卡斯提洛表明已採取行動，不過從報導中，無法得知他們是否有報警察處理，而媒體猜測，幕後真兇可能是卡斯提洛的朋友。

影片曝光後，立刻引起網友討論，有人懷疑整件事都是卡斯提洛自導自演，他則氣憤地回應，「既然要傳達不吃肉的訴求，我就不會做出傷害動物的矛盾行為，我和我的家人也都是受害者，面對這樣變態的玩笑，我們感到相當沮喪」，卡斯提洛也揚言要將惡作劇人士揪出。

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(中時電子報)