經過快20天的等待，球迷總算又可看到林書豪在場上拚戰英姿！前役遭到青島痛宰23分的北京首鋼，終在16日晚間宣布，將由林書豪取代尤度的洋將位置，讓豪哥將跟漢米爾頓攜手出戰，更在17日晚上7點35分主場遭遇深圳登場。

林書豪是在去年12月29日被北京首鋼宣布用漢米爾頓取代他的洋將登錄位置，原因是當時北京本土內線長人傷兵眾多，豪哥目前本季出賽21場例行賽，平均拿下24.9分、6籃板及5.7助攻，目前北京首鋼拿下17勝10敗，排名落到第6。

北京首鋼16日公告如下，「經過管理階層、教練與球員之間審慎討論與溝通，北京首鋼決定按照計畫，再用更換外援名額權限，啟用林書豪替換尤度，聯手漢米爾頓共同征戰接下來的CBA聯賽，林書豪已經做好準備在17日重返戰場。」

在農曆新年之前，北京首鋼將在五棵松體育館進行主場3連戰，分別在17日出戰深圳、19日遭遇江蘇、21日跟北控進行北京內戰，然後休兵到2月1日，才會繼續在主場碰上遼寧，起碼球迷無需等待下去，可以繼續欣賞林書豪奮戰身影。

(中時 )