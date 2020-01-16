中央氣象局表示，明（16）日大陸冷氣團南下，北台灣氣溫明顯下降，北部山區和東半部地區有局部短暫雨之外，其他地區大多為多雲到晴，明天是一年一度的大學學測，提醒考生們注意保暖，保持最佳狀態應試。

預報員陳伊秀指出，受大陸冷氣團影響，明天桃園以北和東北部地區水氣較多，尤其基隆、宜蘭及花東地區降雨機率較大，由於清晨輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，台南以北和東北部清晨低溫約12-14度，北部空曠地區和局部山區有下探11度低溫可能；明天北台灣高溫僅白天17-19度，相較今天白天高溫低了6度，中南部和花東地區仍有23-25度，冷天氣將持續到周日（19），提醒北部民眾務必做好保暖。

氣象達人彭啟明表示，冷氣團周日減弱，各地天氣開始回溫穩定，預計穩定天氣將從本周日到下周五，農曆除夕將是好天氣；今年估計較往年偏暖，不過有些預測在年節下半會明顯降溫，但仍有許多變數，台灣附近的天氣系統已經有明顯春季的天氣型態出現，預報的變化較快，也增加較長時間預測的不確定性。

此外，明日臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有較強陣風；基隆北海岸仍易有突發性的大浪發生，海邊活動或海上作業應注意安全；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，開車及搭機的朋友請注意路況及航班資訊。

環保署空氣品質預報顯示，明天西半部地區為偏北風，北部地區擴散條件佳，南部地區須留意污染物累積情形；清晨及夜間輻射冷卻影響，西半部、金門、馬祖局部地區易有霧影響能見度。

北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖地區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖、金門地區受到中國東南沿海污染物影響，為「橘色提醒」等級。

(中時 )