德國研究人員周四說，他們剛剛開發了第一種武漢冠狀病毒的診斷測試劑，透過這個試劑，可以在很短的時間確定患者是否感染新型冠狀病毒。

美聯社報導，新型冠狀病毒是去年在武漢市首次發現的，大陸有數十人病倒，其中一例死亡。此後在泰國、日本都傳出感染報告，也被確診。

出現新的疾病，最重要的是如何確診，才能有效追蹤也避免不必要的恐慌。柏林夏里特醫院的病毒研究所所長，克里斯汀‧德羅史登博士（Christian Drosten）說，他的團隊已經開發出有效的測試齊，將可使實驗室在很短的時間內，可靠地診斷出新型冠狀病毒。

他對美聯社說，我們剛剛完成，現在也開始接受訂單，提供給各國的醫院檢測單位。

德羅史登說，在試劑完成前，醫生只能進行一般的病毒測試，然後才能對基因組進行分析定序，才能得知病毒型。這個過程頗花時間，而且需要設備齊全的公共實驗室才能完成。

德羅史丹就是2013年SARS的共同發現者之一。他說，當年的SARS冠狀病毒，與現在的新型冠狀在基因型上確實密切相關，因此他的實驗室有足夠的經驗來測試，他只要找出SARS冠狀病毒與新型冠狀病毒的差異，從而減少了測試所需的時間。

(中時電子報)