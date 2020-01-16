開發金控將延後收購100％中國人壽股份的計畫，對此，金管會表示，這是開發金當初對金管會「承諾」的時間表，目前中壽股價偏低，100％收購不是對開發金股東有利嗎？若是以接軌IFRS17有不確定性，更不是金管會可接受的理由，將視開發金正式申請延期的理由與時間表，決定准駁與否。

金管會是在2017年8月15日宣布核准開發金投資中國人壽25.33％的股權，開發金也同步召開臨時董事會，決定自當年8月17日起到9月6日啟動公開收購，以每股35元收購中壽最多8.8億股的股權，將中壽納為金控子公司。

開發金原訂2020年底前要完成100％收購中壽，但首次公開收購價是每股35元，目前中壽股價約26元，當初金管會限制中壽關係人參與應賣，現在若要出售，現在股價恐難與2017年相比，股東出售意願勢必下降。

但金管會表示，股價低檔時收購，不是對開發金有利嗎？且金控本來就以100％持有子公司為主，不能無限期延長，當初承諾一定時間併購中壽，是開發金對金管會的承諾，現在若以股價過低或接軌IFRS17為由，申請延後，金管會未必會同意，因為從2011年開始金管會就要求壽險公司試算IFRS17影響數，當初開發金亦有評估此因素，不可能現在才不確定。

金管會表示，會看開發金申請延期的理由及延長的時間表規劃，再討論如何處理。

(工商 )