鬱金香花開美景。圖：業者提供

2020年最狂橘色派對與歐洲最大鬱金香花季，是荷蘭年度盛事。迎家國際旅行社 -生活藝術『享旅』品牌，4 月24日季節限定深入荷蘭, 探訪歐洲絕美童話小鎮之一『羊角村』，欣賞歐洲最大花園『庫肯霍夫公園』萬紫千紅的百萬朵鬱金香，及一年一度全世界最大花車大遊行和荷蘭人一同慶祝國王生日的橘色狂潮『國王節』。

荷蘭不只有美景更是一場心靈與味覺的饗宴，『享旅』將藝術融入旅遊，親臨全世界最美書店荷蘭馬斯垂克天堂書店『Selexyz Dominicanen 教堂』、全球典藏最多的博物館之一『阿姆斯特丹國立博物館』、『庫勒慕勒美術館』。更獨家品嘗米其林三星(全世界 46 名)De Librije 餐廳，用美食佐春光，從容愜意享受荷蘭的精彩。

迎家國際旅行社『享旅』春光花語 品味花季 深度荷蘭花與藝文幸福之旅十日產品分享會，時間排在1 月 18(六) 14：30-16：30，地點MOM FOOD VS COFFE（台北市南京東路三段 256 巷 20 弄 6 號，捷運站 ： 南京復興 5 號出口巷子右轉,1 分鐘。熱情服務專線：02-66001688

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