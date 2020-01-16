年關將近，不少民眾開始辦年貨、整頓家裡除舊佈新，把帶有喜氣的年節配件安置家中。不過，日前有民眾透過快遞收到一神秘包裹，外面並無送件人具名，打開只見2幅春聯，不僅毫無購買印象，更要價台幣888元！網友指出，原來，這是可怕的詐騙伎倆。

一名網友在PTT上發文指出，「家裡老人家今天跟我說昨天幫親戚收了一個包裹，代收價格888元。親戚說沒有印象下單過任何網購，裡面打開只有兩個春聯。」然而原PO致電回去卻全在通話中，讓他察覺到貌似是遇到詐騙，並請民眾要留意家中是否有收到冒名的代收包裹。

一名網友在PTT上發文指出，家裡老人幫忙代收了一個要價888元得包裹，沒想到裡面只有兩副春聯。（圖摘自：臉書廣告 退貨自救聯盟）

有人指出，通常收到一些莫名包裹都是「強迫購買」的詐騙伎倆，最好的辦法就是不要隨易收取陌生包裹。（圖摘自：臉書廣告 退貨自救聯盟）

後來原PO發現，這並不是單一個案，在《臉書廣告 退貨自救聯盟》上就有人指出，通常收到一些莫名包裹都是「強迫購買」的詐騙伎倆，如果不幸收下要記得即時打電話回物流公司，請他們派人收回包裹。但最好就是不要亂收來不不名的東西，「除非確定有買」，不然基本上都是詐騙。推文網友表示，「竟然有這招，太邪惡了」。

(中時電子報)