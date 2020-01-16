總統大選甫結束，原本自信會勝選的韓粉，沮喪之餘，也抱怨年輕子女被民進黨「亡國感」所左右，紛紛在臉書發文，奚落年輕人要為自己的選擇負責，世代嚴重對立。有名鋼鐵韓粉警察，甚至封鎖子女的line帳號，揚言今年不給壓歲錢了！

北市一名警察是鋼鐵韓粉，不滿民進黨執政弊案連連，派系酬庸，還打壓言論自由，選前當天他詢問已出社會的兒女，「你們要投誰？」不料兒女竟堅持投蔡英文總統。

這名50歲警察很訝異，詢問支持小英的原因。他的子女在line告訴他，「投韓國瑜就是投中共」、「抗中護台」、「今日香港，明日台灣」，子女一番「顧主權」的言論，讓希望兩岸關係好轉，經濟復甦的他，深感受挫。

該警察見無法與子女溝通，甚至被質疑支持韓國瑜是「腦袋有問題」，一怒之下，封鎖子女的line帳號，並向友人抱怨：「兒女每月薪水才兩萬多，都靠我養，但今年我不給他們壓歲錢了啦！」一場選舉，讓人家庭失和。

蔡英文總統在11日以265萬票的差距，大勝國民黨韓國瑜，她發表勝選感言表示，「選舉已經結束了，所有選舉過程中的衝突，都應該到此為止。我希望所有支持者，絕對不要有任何刺激對手的言行。我們要擁抱彼此，因為，要打敗這個國家的困境，所有人都必須團結在民主的旗幟之下。」

但世代為了價值觀的不同，已然發生嚴重對立。

(中時 )