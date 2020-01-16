陸美周三(15日)正式簽定第一階段的貿易協議，同時展開第二階段的貿易談判，但雙方若要休戰甚至是終結陸美貿易戰，還有很長一段路要走。外媒就分析，陸美之間真正困難的是科技戰，一切恐怕才要剛開始。

據《洛杉磯時報》報導，陸美在科技產業競爭，是5G、晶片等方面都展開競爭，甚至拉攏其他國家選邊站。

無論陸美在第一階段簽下多少的大豆採購協議、取消多少關稅，一切都是短期利多，整體來看，陸美將著重在科技產業要投入多少基礎建設。研究機構Gavekal分析師Dan Wang表示，無論雙方到底簽定什麼協議，最終雙方的科技戰將持續升級。

川普政府對陸政策鷹派持續建議白宮，採取多方面的布局，對付大陸在科技產業所獲得的優勢，尤其是大陸電信設備巨頭華為，川普政府已經耗費很大的力氣去說服其他國家不要使用華為設備進行5G網路建設。

川普政府自去年1月以來，就不斷針對華為加強審查，甚至在去年5月美國商務部將華為列入實體清單，美企被迫暫停與華為進行業務往來，不過，華為目前也已經找到漏洞有辦法與美企做生意，傳出美國商務部已經向行政管理和預算局（OMB）提出新辦法要彌補漏洞。

律師事務所Perkins Coie北京辦事處合夥人James Zimmerman表示，15日簽定貿易協議內容完全不是重點，但至少川普終於清醒，知道無論是嗆聲或是祭出關稅制裁，都對貿易談判無濟於事。

(中時電子報)