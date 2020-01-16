臺南市消防之友會第三辦事處為感謝消防人員於平日救災救護的辛勞，16日由處長邱進煌率領顧問團前往南市消防局第三救災救護大隊，表彰特殊救護搶救人命有功的消防人員，並致贈各類裝備器材，希望增添消防戰力動能，並由第三大隊大隊長楊子濬代表接受。

臺南市消防之友會第三辦事處頒發3件救護有功案例，包括七股分隊救護人員曾彥龍與陳信銑在佳里搶救身體不適的男嬰，透過CPR挽回一命；佳里分隊救護人員陳至坤與吳文清在佳里震興宮透過CPR及AED電擊讓黃姓婦人恢復呼吸心跳，入院治療後健康出院；學甲分隊救護人員梁豐麟、趙子慶及郭嘉朗將在活動中心外的路倒七旬婦人以團隊合作方式進行CPR，加以AED電擊，並建立靜脈輸液路徑給藥，同時架設LUCAS（自動體外心臟按摩器），全力搶救，也成功挽救老婦生命。

消防局第三救災救護大隊大隊長楊子濬指出，及早實施CPR，並持續按壓至救護人員抵達接續急救，可以維持心臟及腦部的血液灌流，提高存活率，能在事件發生後4分鐘內實施，救活率達10％以上。

臺南市消防之友會第三辦事處除表彰有功救護人員外，也捐贈第三大隊所屬各分隊消防衣乾衣機、救災滑板車、休息區地墊、CCIO白板及旗幟…等裝備器材，頒發救護有功人員獎勵金及春節慰問金，鼓舞警消士氣。

(中時 )