南亞 (1303) 董事長吳嘉昭表示，今年大環境還不是很好、有點混亂，化工事業面臨中國新產挑戰，將加速開拓市場、擴大產品差異化策略，力拚翻身；電子材料受惠5G發展速度比預期還要快，有助今年整體營運不比去年差。

吳嘉昭說，南亞除參與德州OL-3廠、台塑化路州一貫佈局外，還有進行其他投資。其中，約14％投資國內，聚焦銅箔等高值化產品；86％投資國外，包括美國EG新廠及中國玻纖布、丙二酚、印刷電路板相關產能，合計總投資額673億元，推估將創造545億元收益，強化長期營運動能利基。

吳嘉昭表示，去年是辛苦的一年，美中貿易戰、地緣政治風險、全球經濟趨緩與大陸同業爭相投產，部分石化行情低於變動成本，甚至被迫停車減產。今年看起來也不是很好、有點混亂；EG等石化業務要力拚翻身過來，聚酯、塑膠加工品則朝高值化、差異化產品發展。

電子材料因5G發展速度非常快，比原先預期還要快，將成為今年獲利動能焦點，未來將導入前端材料積極開發5G應用。

吳嘉昭說，目前電子材料5G需求以中國訂單最為活絡，南亞電路版更與矽品結合台積電7奈米製程，為華為等客戶生產高階5G產品，今年相關營運有望加速推進。

以台灣來說，一家電信商要完成全台5G基地台佈建至少要花3千億元，龐大投資勢必墊高未來使用費用。若要讓台灣5G發展不致因此落後他國，唯一辦法就是先利用4G改造為5G，其後待5G需求持續推展，最後完成5G基地台升級建置。

展望今年營運重點，吳嘉昭指出，加工業要能擴展市場，產能利用率才能提高，降低固定成本，化工業務一定要努力超過去年水準。其次，研究開發朝高值化、差異化產品努力。例如，電子材料業務中，高值化產品營收比重約3成，獲利則達5成以上。

此外，推動循環經濟，實行減碳再利用，達到高利用率、低耗能，創造利益。製程優化更是近年推動重點；去年積極推動人工智慧，提升產品品質檢驗及管控也節省相當多費用，利用大數據收集及處理應用，使製程條件更優化。

(工商 )