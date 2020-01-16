中信兄弟新球季隊長由資深球員林智勝接下，並從前任隊長陳江和手中接下值星帶，象徵新舊隊長交接，林智勝也喊出，「我們是一家人，贏一起贏、輸一起輸，拿出最好的本事，拿下總冠軍！」

林智勝透露，在總教練丘昌榮詢問是否接下隊長時，自己一口答應，「我說還有簽約當然可以。」在接下隊長後，林智勝表示會以團隊和諧為主，要成為球員跟教練間良好的橋樑，全隊上下達成共同目標一起努力。

過去休季期間林智勝都會出國訓練，不過他說今年比較不一樣，完全沒有做技術上的訓練，多以心肺為主，他認為體力才是重點，「技術在春訓回來後，不會有太大問題，但我現在有一定年紀了，體力消耗大，最近都做有氧和無氧訓練。」

林智勝透露現在都跟著兒子上街舞課程，每次上課都跳一個半小時，他笑說上到最後都會沒力。不過和兒子一起跳舞大有好處，「跳舞要協調性，打棒球更是，若能跳的順暢，身體協調出來後任何運動都能很好進入狀況，跟兒子一起跳舞還能有親子時間，現在都透過跳舞了解兒子想法。」

(中時 )