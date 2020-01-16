官田區公所替代役男及環保志工幫獨居長輩打掃環境。（官田區公所提供／劉秀芬台南傳真）

農曆春節即將到來之際，台南市官田區區長顏能通16日與里長、替代役男環保志工及華山基金會官田站，前往區內弱勢獨居長輩家中拜訪，送上豐盛的年菜跟民生物資，並幫忙打掃環境，讓長輩能舒適安心過新年。

住在東西庄里的陳老先生及二鎮里的黃老太太表示，現在家裡只有自己一個人住，年邁又行動不便，已經好一陣子沒辦法把家裡打掃好，今天在大家的幫忙下讓家能夠整理得乾淨整潔，還送來了豐盛的新春年菜和物資，感受到十足的過年氣氛，內心真的非常感謝也覺得十分地溫暖窩心。

參與本次活動的替代役男及志義工們表示，這樣的社會服務工作使人感到充實有意義，同時也令人了解到適時給予社會上有需求的人幫助是相當重要的一件事情，即使打掃工作結束身體感到疲憊但心靈上卻是十分輕鬆自在的。

顏能通表示，期待能夠透過役男與志義工們的熱心公益服務行動，拋磚引玉，喚起各界對弱勢族群的注意，一起關心獨老、高齡年邁、行動不便或生活自理困難的族群。

(中時 )