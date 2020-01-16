澳洲野火延燒近4個月，甚至有一天之內上百處發生火災的驚人紀錄，大火焚燒面積約為3個台灣，造成多達數十億隻野生動物不幸葬身火海。全球各界發起金援救助無尾熊的愛心活動，之前有網友指出，購買樂天製造的「小熊餅乾」能拯救無尾熊，掀起熱烈討論，對此，家樂福臉書粉專小編也特別發文聲明，購買「LOTTE樂天小熊餅乾」，就可以幫助到澳洲的無尾熊。

澳洲大火燒不停，無尾熊生存危機面臨考驗，棲息地被吞噬，可能成為易危物種。「家樂福Carrefour」官方粉專小編15日發文，「樂天自1994年起長期資助澳洲無尾熊基金會(AKF)，因此「小熊餅乾」外盒都有澳洲無尾熊基金會(AKF)授權的標誌。所以，吃小熊餅乾的同時也能幫助到可愛的無尾熊。

家樂福小編也進一步說明，「澳洲無尾熊基金會(AKF)成立目的為保護及研究無尾熊，並透過與大學及各種研究機構合作，執行無尾熊棲地保育及恢復計畫等重要工作。近期澳洲大火，他們也不斷致力於無尾熊的保育工作。」

許多網友看了PO文，也紛紛留言「從小吃到大的首選零食就是樂天小熊餅乾，希望無尾熊們及其他動物們能平安度過」、「昨天看到立馬殺去買！」、「快來買爆吧」、「買了一大堆⋯再加上募資、無尾熊加油～」。

(中時電子報)