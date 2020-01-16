陳凱倫（左）戴著兒子陳銳經營的眼鏡品牌，新潮有型。洪秀瑛攝

陳凱倫（右）年節前突然到原民台派送紅包。洪秀瑛攝

戴著眼鏡接受主持人李四端訪問。洪秀瑛攝

陳銳現在是眼鏡品牌的CEO。洪秀瑛攝

三人合影。洪秀瑛攝

陳凱倫前陣子離開原住民廣播電台，念舊的他，今（16日）被發現年節前突然到原民台派送紅包給原住民警衛同仁，他的兒子陳銳接著出現，原來是父子倆同框上李四端主持的momo台《大雲時堂》節目。訪談中提到陳銳年少輕狂犯的過錯，陳凱倫回想當年內心所承受巨大壓力，甚至還有差點想不開念頭，現場掩不住情緒，眼眶含淚哽咽3秒鐘。

陳凱倫坦言兒子從小就被當王力宏養著，老婆對兒子管教嚴格，陳銳舉例高二時想念文科，但爸媽希望他念理科。陳凱倫說，兒子出事後，如人飲水、冷暖自知，直到前陣子在路口有人找他買東西獻愛心，他因故拒絕，對方嗆「難怪你兒子會這樣」，「我對他說我常做公益，可是你這態度我不會買」，也有計程車司機會關心「你兒子現在乖嗎」，感嘆什麼人都有。

陳凱倫說走過這10年，「為什麼有很多有成就的企業界朋友什麼都搞得好，但唯獨親子關係搞不好，因為都疏忽孩子成長，這10年來我重新學習做爸爸；我常思考在老婆這麼嚴格下，怎麼還會有這樣的事發生，我也要負一半責任，當年是疏忽他了，看到陳銳不服輸、努力走過來讓我很欣慰，尤其他不走演藝圈，我太開心了，我那時為他打了多少電話，有被敷衍的，也有人真的想幫我」。

陳銳現在是經營自創眼鏡品牌的CEO，陳凱倫看到陳銳非常投入，總是擔心兒子的5家店每個月該有多大開銷才能照顧所有員工，也心疼兒子每天睡不到幾小時，唯一對他表達愛的方式，就是三不五時藉故到KC敦南旗艦店喝咖啡歇腿，看看兒子就走。「他做得再好，還是一輩子掛心，但我從不過問他的眼鏡事業，哪怕他現在有一點小成績都是他自己努力來的，我連代言都算不上」，李四端則笑回「那是正確選擇」。

陳銳提到，青春期喜歡交朋友、也喜歡照顧朋友，在那過程中沒有人告訴他事情的嚴重性，當時他沒判別能力，「出國深造」回來後很多人問他「你看起來是正常家庭，但當時為什麼會發生那樣的事？」他在李四端的訪談中說，「如果是發生在16、17歲男生身上，10個有8、9個都會像我一樣，但因為有人沒接觸到，不知道事情的變化，也因為我很小就經歷過，對我現在幫助很大」。

陳銳17歲到24歲因犯錯付出代價，現在28歲的他已經可以坦然面對過去，10年後看這件事，「如果沒發生那個經歷，我現在生活狀態不會像現在有目標，短短那幾年，我把人生最糟的都體驗過，所以現在遇到挫折有很多經驗值可以參考，內心就會比較堅強」。他說當年的經歷讓他看到人性險惡，所以現在遇到任何事都處之淡然。

那心情就像其他星二代出事，他的名字常被連結，也曾去銀行開戶卻被3、5家銀行拒絕於門外，「他們不知道我現在在做什麼，沒關係，因為我現在是老闆，如果我去外面工作一定會遇到更多困難，我比較樂觀，別人這樣看我，那我要做得更好，讓你沒話說，這就是世界運行方式」。身為星二代是不是真的很麻煩？他說：「小時候沒感覺，漸漸長大才感覺不一樣，沒事的時候就不一樣，有事的時候就變麻。」

陳銳自創的眼鏡品牌不到3年，去年年營收近億元，今年目標破億，「我希望把失去的那幾年迎頭趕上」。陳凱倫期許兒子「穩紮穩打、腳踏實地，加上創意就能走得更長久」，他坦言曾向兒子開口要不要去店裡幫忙，結果碰軟釘子，被兒子笑虧「年紀太大」。陳銳稱目前單身，也不急著談戀愛，更沒預設幾歲要結婚，他想像過自己未來當爸爸的樣子，「希望自己可以是個開明、好溝通的爸爸」。

(中時 )